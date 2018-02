Die evangelische Gemeinde Langerfeld hat mehrere iranische Christen integriert. Sie wurden als Konvertiten verfolgt.

Resa Jafarabadi musste fliehen. Aus seiner Heimat, dem Iran. Denn er ist zum Christentum konvertiert. „Ich hatte eine armenische Bekannte, die mir vom Christentum erzählt hat“, berichtet er, wie er mit dem anderen Glauben in Kontakt kam. Denn eigentlich war er Moslem. „Als Iraner wird man in den Islam geboren. Und man hat keine Chance sich als Erwachsener anders zu entscheiden“, sagt er. Das wollte er aber, auch wenn er wusste, dass es zu Problemen kommen würde.

Die kamen dann ganz plötzlich. Als er eines morgens seine Kinder in den Kindergarten gebracht habe, habe sein Bruder angerufen, dass die Polizei ihn suche. Er sei schnell zurück, habe die Kinder eingesammelt und sich mit dem Nachwuchs und seiner Frau bei seinem Großvater einquartiert. Er sagt „Opa-Haus“ in Ermangelung eines besseren Wortes. Und Sabine Kersebaum aus der Gemeinde und Ehrenamtskoordinatorin der Diakonie ergänzt seine Geschichte mit den fehlenden Vokabeln. An der Eindringlichkeit ändert das nichts. Jafarabadi war in einer Hauskirche aktiv. Als Selbstständiger mit Computer- und Copyshop hat er die Texte für die Gottesdienste kopiert. Eine der Kopien ist anscheinend in die Hände der Polizei gefallen. Er musste fliehen und kam vor gut einem Jahr nach Wuppertal. Jetzt lebt er hier, ist angekommen, seinem Asylgesuch wurde stattgegeben.

Er ist nicht der einzige iranische Konvertit, der Zuflucht und Hilfe bei der Gemeinde Langerfeld gefunden hat. Aber nicht alle dürfen sicher bleiben. Auch Hani Sohani ist mit seinem Sohn geflohen. Er war Feuerwehrmann im Iran. Nachdem er eine Frau aus einem Auto gerettet habe, sei er mit ihrem Mann in Kontakt gekommen. Der habe wiederum selbst eine Hauskirche geleitet. „Anfangs habe ich gelacht, als ich in der Kirche war.“ Mit der Zeit habe er sich aber immer mehr in den Geschichten der Kirche wiedergefunden. Und ist schließlich konvertiert. Heimlich. Seinen Sohn Ali habe er nicht mitnehmen können. „Zu gefährlich“.

Sabine Kersebaum weiß, wer sich im Iran mit dem Christlichen Glauben auseinandersetzt, der sagt keinem etwas davon. Nicht einmal seinen Kindern. „Wenn das herauskommt, wird das massiv bestraft.“ Am Ende wurde Sohani deswegen auch verhaftet – und musste fliehen, als er frei kam. Sein Bruder, der in der Politik arbeite, habe ihm geholfen. Sein Visum habe umgerechnet 20 000 Euro gekostet.