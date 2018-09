analyse In Wuppertal wachsen die Krankenhäuser. Sie reagieren auf den Bedarf.

Von Eike Rüdebusch

Die Krankenhäuser wachsen. In NRW wie in Wuppertal. Das geht aus Daten der Information und Technik NRW als amtlicher Statistikstelle des Landes hervor. Im Jahr 2017 wurden in den 344 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern mehr als 4,6 Millionen Patienten vollstationär versorgt; das waren zwar 0,5 Prozent weniger als 2016. Aber seit 2000 sind die Zahlen um 600 000 gestiegen. Gleichzeitig war die Zahl der hauptamtlichen Ärzte mit 42 224 Personen um 2,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor (2016: 41 262).

In Wuppertal ist das ähnlich. Während 2016 noch 91 282 Patienten vollstationär behandelt wurden, waren es 2017 zwar 0,5 Prozent weniger: 90 866. Die geringere Zahl täuscht aber darüber hinweg, dass die Patientenzahl zuvor stark angestiegen war. Im Jahr 2000 gab es noch 75 987 Patienten, bis 2015 war die Zahl auf 87 760 gestiegen.

Die eher steigende Zahl dürfte zumindest zum Teil mit zusätzlichen Angeboten der Häuser zu tun haben. So sieht es jedenfalls Yvonne Reimer, Sprecherin des Agaplesion Bethesda Krankenhauses. Dort behandele man in einem Jahr rund 40 000 Patienten stationär und ambulant, wobei sie weder differenzierte noch Vergleichs-Zahlen aus dem Vorjahren nennt. Sie sagt jedoch, dass „in unserem Haus die Patientenzahl durch neue Gesundheitsangebote, zum Beispiel mit der neugegründeten Klinik für Neurologie“, wächst.

Die Krankenhäuser

investieren in ihr Wachstum

Auch im Klinikverbund der Cellitinnen steigt die Patientenzahl. Zuletzt hatten Petrus, St. Josef und St. Anna zusammen 23 841 stationäre Patienten (2016: 23 103). Sprecherin

Vanessa Kämper erklärt: „2015 hatten wir durch den Wegfall unserer Gynäkologie und Geburtshilfe einen leichten Rückgang der Patientenzahlen. Seit 2016 steigen die Zahlen wieder.“ Das liege etwa am demografischen Wandel und dem Angebot in der Geriatrie und Geriatrischen Rehabilitation. Dazu kämen Zuwächse in der Notfallversorgung und in der Kardiologie.

Die Patientenbringer sind dabei die, die neu eingeführt wurden oder gestärkt werden. Das Petrus Krankenhaus hat erst 2016 eine Klinik für Kardiologie bekommen, das St. Josef soll eine Notfallambulanz bekommen.

Die Beispiele machen den Weg deutlich: Mehr Patienten durch spezialisierte, angepasste Angebote. Dafür haben auch alle Wuppertaler Kliniken zuletzt oder noch immer gut investiert, sich neu strukturiert, gar umgebaut.

Bei Helios werden dafür gar 120 Millionen investiert. Fragen zu den statistischen Werten - Ärzte, Patienten - wollte man der WZ dort aber nicht beantworten.

Der Trend geht allgemein dahin, in Bereiche zu investieren, die sich auch finanziell lohnen. Weil Krankenkassen für bestimmte Leistungen mehr zahlen als für andere.