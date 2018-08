Antrittsbesuch: Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit bei Ulli Winkelmann.

Sprockhövel. Maren Lewerenz (51) ist seit Juni die neue Leiterin der auch für Sprockhövel zuständigen Arbeitsagentur in Hagen. Sie folgte auf Marcus Weichert, der nach Bergisch Gladbach wechselte. Am Donnerstag machte sie ihren Antrittsbesuch bei Bürgermeister Ulli Winkelmann im Sprockhöveler Rathaus. Beide sowie Wirtschaftsförderin Ingrid Döbbelin sind an einer Fortsetzung der vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagentur und Stadt sehr interessiert.

Für junge Menschen den Übergang von der Schule in den Beruf erfolgreich zu begleiten und Langzeitarbeitslosigkeit durch präventive Angebote zu begegnen, das sind zwei Schwerpunkte von Maren Lewerenz. Eine qualifizierte berufliche Ausbildung sieht die 51-jährige Diplom-Verwaltungswirtin als die beste Absicherung für eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive.

Sie war nach dem Studium in ihrer Geburtsstadt Hamburg als Vermittlerin und Beraterin tätig. 2002 wechselte sie in die Zentrale nach Nürnberg. Hier arbeitete sie im Bereich der beruflichen Rehabilitation, 2007 wechselte sie in den Bereich Grundsicherung (SGB II). 2012/2013 leitete sie als stellvertretende Geschäftsführerin das Jobcenter in der Stadt München. Bis 2017 war sie für den Fachbereich „Beteiligungsmanagement“ zuständig.

Gerade in Zeiten des drohenden Fachkräftemangels sei es wichtig, möglichst allen Bürgern eine qualifizierte Ausbildung und damit eine Beschäftigung zu ermöglichen. Deshalb unterstützt die Arbeitsagentur das lokale „Netzwerk Schule und Unternehmen in Sprockhövel“, das im Mai 2017 gegründet wurde.

Auch bei der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben arbeiten Arbeitsagentur und Stadt eng zusammen, um den Unternehmen bei der Suche und Qualifikation von passgenauen Arbeitskräften zu helfen. „Wer nicht qualifiziert ist, der soll nachqualifiziert werden. Dafür werden wir uns gemeinsam stark machen“, sagt Ulli Winkelmann. Red