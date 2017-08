Wuppertal. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 2.15 Uhr zu einem Brandeinsatz an der Berliner Straße alarmiert. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei soll ein 27-Jähriger eine Matratze im Zimmer seines 28-jährigen Mitbewohners angezündet haben. Die Flammen griffen schnell auf die restliche Wohnung über. Löschversuche des Mitbewohners schlugen fehl. Der Bewohner der Wohnung und zwei Männer, die zur Tatzeit zu Besuch waren sowie der Tatverdächtige konnten das Haus unverletzt verlassen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drohte das Feuer bereits über die Fassade auf den Dachstuhl überzugreifen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 27-Jährige das Feuer absichtlich gelegt haben, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Da er alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben.

Alle Hausbewohner konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die Wohnung ist unbewohnbar, nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100.000 Euro. red