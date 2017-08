Wuppertal-Oberbarmen. Am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, raubten zwei Unbekannte einem Mann an der Rosenau in Wuppertal das Mobiltelefon. Nach Angaben der Polizei saß der 52-Jährige auf einer Bank an der Rosenau in Oberbarmen, als er einen Schlag mit einem Ast auf den Kopf bekam.

Dadurch ließ er sein Telefon fallen. Einer der Täter nahm es an sich. Die Straftäter sollen in in Richtung Stennert weggelaufen sein. Im offiziellen Polizeibericht werden die Räuber wie folgtbeschrieben: Beide sind circa 175 cm - 180 cm groß, hatten eine schmale Figur und ein südländisches Äußeres. Beide trugen schwarze kurze Haare und schwarze Bekleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. red