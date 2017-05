Wuppertal. Bei einem Wohnungsrand in der Rübenstraße in Wuppertal ist am Samstagmorgen ein Mann getötet worden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln.

Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, hatten Anwohner kurz vor 6.30 Uhr Feuerwehr und Polizei über Brandgeruch und Rauch informiert, die aus der Wohnung des 67-Jährigen entwichen seien.

Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch leblos in seiner Wohnung auffinden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand geringer Sachschaden. Todes - und Brandursache müssen noch ermittelt werden.