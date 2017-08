Das Paar war kurz zuvor in Streit geraten, anschließend flüchtete der Täter.

Wuppertal. Am Montagabend schlug ein 39-Jähriger seiner 33-jährigen Begleiterin eine Flasche auf den Kopf. Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr. Das Paar war auf der Morianstraße in Elberfeld kurz zuvor in Streit geraten, als der Mann zuschlug. Anschließend flüchtete er.

Sein Opfer erlitt eine Kopfverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Während der Erstversorgung des Opfers am Tatort kehrte er zurück und konnte von Polizisten festgehalten werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Da gegen den Schläger zudem ein Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.