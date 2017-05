Wuppertal. Ein offenbar alkoholisierter Mann randalierte am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in einer Gaststätte an der Gruitener Straße.

Nach einer Auseinandersetzung in der Gaststätte wurde der 52-Jährige zunächst gegen den 63-jährigen Wirt handgreiflich. Nachdem zwei Polizeibeamte eintrafen, reagierte der Randalier sehr aggressiv und attackierte auch die Einsatzkräfte, die dabei verletzt wurden.

Der Schläger wurde anschließend in Gewahrsam genommen und in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung.