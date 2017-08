Ein 72-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Elberfeld überfallen und beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wuppertal. Ein 72-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Elberfeld überfallen und beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizeibericht war der Senior kurz vor 20.30 Uhr vor einem Discounter an der Straße Hofkamp im Bereich der Gathe gestanden. Ein Mann sprach ihn an und fragte, ob er Geld wechseln könne. Als der 72-Jährige daraufhin sein Portemonnaie hervorholte, griff der Täter zu und entriss den Geldbeutel. Das Opfer versuchte noch, den Täter festzuhalten und stürzte dabei zu Boden. Der Unbekannte flüchtete mit der Beute in Richtung Neumarktstraße.

Beschreibung: zirka 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß, helles Haar; vermutlich war er leicht angetrunken; er trug eine blaue Jeans und eine rote Kappe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0202/284-0 entgegen.