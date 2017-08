Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann hatte sich laut Polizei an der Haltestelle Alter Markt in Barmen in das Fahrbett gestellt.

Wuppertal. Den Schwebebahnverkehr vorübergehend zum Erliegen gebracht hat am Donnerstagnachmittag ein Mann an der Haltestelle Alter Markt in Barmen.

Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann hatte sich laut Polizei am Nachmittag in das Fahrbett gestellt. Passanten informierten die Polizei und holten den 39-Jährigen aus dem Fahrbett heraus. Der Schwebebahnverkehr wurde vorsorglich eingestellt.

Der Mann wurde indessen immer aggressiver, weshalb er zur Ausnüchterung zur Wache gebracht wurde. Der Mann ist der Polizei bekannt. Ihn erwarten weitere Strafverfahren. red