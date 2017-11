Wuppertal. Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Hochstraße in Wuppertal-Elberfeld eine Person schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei hielt ein 35-Jähriger seinen Pkw Peugeot auf der Hochstraße talwärts in zweiter Reihe an. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Kia geschoben.

Der Peugeot-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 8.500 Euro. Der Peugeot und BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Hochstraße teilweise komplett gesperrt. red