Wuppertal. Vor den Augen einer 16-Jährigen hatte sich am Dienstagnachmittag ein 24 Jahre alter Mann zuerst entblöst und dann selbst befriedigt. Wie die Bundespolizei am Mittwochnachmittag mitteilte, konnte er festgenommen werden.

Laut den Ermittlern geschah die Tat in einer Bahn der Linie S8, die gegen halb sechs am Nachmittag auf dem Weg von Hagen nach Wuppertal war. Das ganze sei "unvermittelt" geschehen, so die Beamten unter Berufung auf Zeugenaussagen.

Zeugen waren es auch, die die Polizei noch aus dem fahrendne Zug heraus informierten. Daraufhin konnte der Mann im Wuppertaler Hauptbahnhof gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen. red