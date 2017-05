Wuppertal. Am Dienstag hat ein Mann den Mitarbeiter einer Tankstelle an der Dahler Straße in Wuppertal bedroht und Geld gefordert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hat der Räuber die Tankstelle gegen 23.45 Uhr betreten. Nachdem ihm der Angestellte das Bargeld aushändigt hatte, flüchtete der Räuber über die Dahler Straße in Richtung Schwelm. Als der Täter vom Tankstellengelände flüchtete, rannte noch eine zweite Person davon. Nach Polizeiangaben könnte es sich dabei um einen Mittäter, der Schmiere stand, handeln.

Der Täter sei 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen. Er habe eine schwarze Hose und eine schwarze Kapuzen-Jacke getragen. Die Kapuze hatte er übergezogen und das Gesicht hatte der Mann mit einem grauen Schal bedeckt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202-2840 entgegen.