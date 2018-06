Wuppertal. Ein 50-Jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in der Wupper ertrunken. Wie bereits berichtet, wurde er in der Höhe Rolingswerth von der Strömung mitgerissen.

Nach Angaben der Polizei war der 50-Jährige alkoholisiert und wollte gegen 16.30 Uhr in der Wupper schwimmen gehen. Die starke Strömung habe ihn mitgezogen und an dem Wehr unter Wasser gedrückt, heißt es weiterhin. Er konnte schließlich erst an der Schwebebahnhaltestelle "Alter Markt" aus dem Wasser gezogen werden.

Als die Rettungskräfte den Verunglückten aus der Wupper geborgen hatten, war der bereits tot. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verliefen die Reanimationsmaßnahmen entgegen ersten Angaben erfolglos und der Mann verstarb vor Ort. Die Zeugen wurden von Seelsorgern betreut. red