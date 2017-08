165 Kinder treten in den kommenden Wochen im Zirkus Casselly auf dem Carnaper Platz auf.

Wuppertal. Der Zirkus Casselly ist in der Stadt: Während auf dem Carnaper Platz schon am Montag das große Zelt aufgebaut wurde, werden dort ab Dienstag die Herzen von vielen Kindern um einige Takte schneller schlagen. Zum 27. Mal heißt es nämlich in diesen Sommerferien „Manege frei“ für den Kinderferienzirkus auf dem Carnaper Platz.

Die Teilnehmerzahl ist auf 165 begrenzt

Alle Plätze für den Kinderferienzirkus wurden am 29. April innerhalb kürzester Zeit vergeben. Oberbürgermeister Andreas Mucke erinnerte sich bei der Vorstellung des Ferienzirkus an die Begeisterung, mit der seine Kinder sich vor einigen Jahren auf dem Carnaper Platz innerhalb weniger Tage in Artisten verwandelten. „Ein großes Lob an die Familie Casselly und das Jugendamt für diese großartige Arbeit“, sagte Andreas Mucke, der hervorhob, dass zahlreiche Kinder unter den Teilnehmern sind, die in den Ferien keine Chance hätten, in Urlaub zu fahren.

Weit mehr als die insgesamt 165 Teilnehmerplätze hätten vergeben werden können, aber die Gruppengröße wird bewusst überschaubar gehalten, um eine gezielte Ganztagsbetreuung gewährleisten zu können. Schließlich geht es in diesem Projekt neben dem Spaß und der Freude der Kinder, in einem großen Zelt zu üben und vor Publikum aufzutreten, vor allem auch darum, ihre sozialen Kompetenzen zu stärken und das Miteinander zu fördern. Der Inklusion von Kindern mit Handicaps oder vielfältigen psycho-sozialen Problemen wird ein großer Stellenwert eingeräumt. Deshalb werden in jeder der drei Ferienwochen fünf Plätze für diese Kinder frei gehalten.

Drei Galavorstellung des Zirkus Casselly auf dem Carnaper Platz stehen bis zum Ende der Ferien auf dem Programm. Am Sonntag, 13. August, Samstag, 19. August, und am Samstag, 26. August, werden die jungen Jongleure, Akrobaten, Tierbändiger und Gleichgewichtskünstler in der Manege auftreten. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kinderferienzirkus.de