Uni-Rektor Lambert T. Koch über die Anforderungen an Bildung in der heutigen Zeit und nötige Änderungen im System.

Herr Koch, wir leben in einer Bildungsgesellschaft. Bildung startet im Kleinkindalter und hört im Grunde nie auf.

Lambert T. Koch: Das stimmt. Und dabei ist es wichtig, früh so vorzugehen, dass Chancen eröffnet und Potenziale freigesetzt werden. Dabei muss man langfristig denken und nicht nur den nächsten Schritt im Auge behalten.

Wuppertals

Bildungslandschaft

Warum?

Koch: Wir leben in Zeiten, in denen das Normalarbeitsverhältnis erodiert. Arbeitnehmer behalten in der Regel nicht mehr 40 Jahren den einen Job, für den sie ausgebildet wurden. Bildung muss deswegen früh vermitteln, neues Wissen als Chance wahrzunehmen und es mit Freude aufzunehmen. Den Job zu verlieren, so tragisch das im Einzelfall ist, darf Menschen nicht lähmen. Selbstvertrauen und Lernfähigkeit müssen ermöglichen, dass man sich erfolgreich und schnell eine neue Arbeitsumgebung erobert. Auf dieses Erfordernis muss die Bildungslandschaft Antworten finden. Dazu gehört auch, dass die gesamte Lebensstrecke, gerade weil sie heute kurviger ist, durch je passende Bildungsangebote begleitet wird.

Was kann man tun?

Koch: In Wuppertal haben wir ein tolles Beispiel für den Umgang mit diesen Herausforderungen. Die Junior Uni. Sie ist eine gute Ergänzung zum Schulsystem. Sie setzt an dem grundsätzlich bei allen Kindern vorhandenen Kreativitätspotenzial an, stärkt so das Selbstvertrauen der jungen Studierenden und fördert die Lernfreude. Grundschulen versuchen ihr Möglichstes, das will ich gar nicht abwerten. Aber angesichts der teils enormen Klassengrößen, in Verbindung mit überbordenden Integrations- und Inklusionsaufgaben, die viele Lehrkräfte schlicht überfordern, ist es wahnsinnig schwer, ausreichend individuell auf Kinder einzugehen und Kreativitätspotenziale und Lernfreude zu fördern. Da kann eine Einrichtung wie die Junior Uni helfen, was dann auch den Schulen wieder zu Gute kommt.

Aber Bildung beginnt schon früher - im Elternhaus und mit der frühkindlichen Betreuung.

Koch: Die Aufgabe Bildung beginnt im Grunde mit der Geburt. Nach den Eltern kommen dann relativ schnell Einrichtungen ins Spiel, die die Kinder altersgerecht fördern sollen. In Deutschland haben wir aber das Grundsatzproblem, dass man stets Angst hat, Kinder zu überfordern. Dabei kann man, wenn man es liebevoll und altersgerecht angeht, Kinder kaum überfordern. Im Gegenteil, es ist entwicklungspsychologisch erwiesen, dass gerade eine anspruchsvolle Frühförderung zu großen Erfolgen führt. Das sieht man auch in Ländern, die Kinder zwischen drei und sechs Jahren schon vorschulartig unterstützen.