Wuppertal. Am 1. Mai finden auch dieses Jahr Kundgebungen verschiedener Organisationen in Wuppertal und der Umgebung statt. Die Polizei Wuppertal rechnet mit Verkehrsstörungen an diesem Tag. Ein Überblick.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat in Wuppertal eine öffentliche Versammlung mit Aufzug unter dem Thema „1. Mai 2018: Solidarität - Vielfalt - Gerechtigkeit" angemeldet. Ab 10 Uhr geht es da los, der Demonstrationszug startet am Unterbarmer Bahnhof und zieht dann über die B7, die Morianstraße und die Neumarktstraße. Anschließend gibt es eine Kundgebung am Laurentiusplatz.

In Remscheid startet die „Kundgebung zum 1. Mai“ um 10 Uhr am Theodor-Heuss-Platz. Danach wird sich der Aufzug in Bewegung setzten: es geht über die Straße Markt, Alleestraße, Fastenrathstraße und zurück zum Theodor-Heuss-Platz.

Unter dem Namen "Mai-Demonstration und Mai-Kundgebung am 01. Mai 2018" wird sich ab 10.30 Uhr am Neumarkt in Solingen getroffen. Die Teilnehmer werden dann über den Parkplatz Birker Straße, die Kölner Straße, die Birker Straße, die Straße Werwolf, Ufergarten und die Kölner Straße ziehen. Endpunkt ist wieder der Neumarkt. red