Heinrich Bedford-Strohm sprach im Gedenkgottesdienst über die Gemeinschaft der verschiedenen Religionen.

Zu einem Gedenk-Gottesdienst ist am Samstagabend in die Gemarker Kirche eingeladen worden: „An diesem besonderen Tag, an diesem besonderen Ort, in dem die Christen 1934 ihre Kirche gegen die Nazis verteidigt haben. Und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Synagoge“, begrüßte Pfarrer Martin Engels, Moderator des Reformierten Bundes in Deutschland, die zahlreichen Gottesdienstbesucher.

Roman Herzog, der damalige Bundespräsident, hatte den 27. Januar, den Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee, 1996 zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Mit dem klaren Appell an seine Landsleute, dass die Erinnerung nicht enden darf, sondern auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen soll.

Außer Gebeten und Liedern, begleitet von Kirchenmusikdirektor Jens-Peter Enk, sorgte der Brief des Wuppertalers Leo Löwenthal an seine Tochter Trude Katz und ihren Mann Hans in Amerika, den er voller Not geschrieben hatte, für bewegende Momente. Dr. Ulrike Schrader, Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge, las ihn vor. „Also Kinder, es ist Matthäus am Letzten! Ihr müsst jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um mir zu helfen“, heißt es darin. Es nützte ihm, der 1876 in Ronsdorf geboren worden, in Lennep zur Schule gegangen war und später eine Firma an der Hofaue hatte, die er zwangsweise abgeben musste, nichts mehr. Nach dem Krieg schrieb seine Tochter, dass ihr Vater 1942 nach Theresienstadt abtransportiert worden war. Trotz eines Visums nach Kuba, das sie ihm geschickt hatte. Er hat es nie erhalten. Sie habe nie wieder etwas von ihm gehört.

Fassungslosigkeit bleibt und wird immer bleiben

„Diese bewegenden Zeilen ermöglichen einen Blick in die Geschichte unserer Stadt. Und auf die unvorstellbare Gewalt und Brutalität der Nazis“, sagte der Pfarrer in seiner Predigt. „Löwenthals Stimme hören wir in Vertretung von Millionen von Stimmen.“ Die Allerwenigsten im frommen Wuppertal hätten damals ihre Stimme für die Opfer erhoben. „Wir müssen aufmerksam sein. Wie zäh war es, einen unverstellten Blick auch in unserer Kirche zu bekommen“, sagte der Pfarrer und forderte dazu auf, Möglichkeiten der Begegnung in den unterschiedlichen Gotteshäusern zu schaffen. „Als ich anfangs hier war und am Freitagabend den freundlichen Gruß ,Schabbad shalom’ (Einen schönen Sabbat) hörte, da erinnerte ich mich, wie normal das Zusammenleben doch sein kann.“