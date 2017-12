Miss Fairytale bietet im Dezember ein vielfältiges Programm.

Barmen. „Es war einmal…“: Miss Fairytale erzählt und spielt im Dezember im Haus der Jugend, Geschwister-Scholl-Platz 4-6, Märchen für Jung und Alt. Am Sonntag, 3. Dezember, beginnt die Märchenstunde mit einer Familienvorstellung um 15 Uhr. „Weihnachten in Bullerbü“ heißt die Geschichte für Kinder und Erwachsene. Für Kinder kostet der Eintritt 3,50 Euro und für Erwachsene 4,50 Euro. Sinnlich wird es am selben Tag um 18 Uhr: Dann stehen erotische Märchen nur für Frauen auf dem Programm. Im Vorverkauf kostet eine Karte zehn Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühren. Am Dienstag, 5. Dezember, um 9.30 Uhr geht es mit dem Märchen „Der alte Silvester und das Jahrkind“ weiter: Kinder ab 3 Jahren zahlen 3,50 Euro und können kostenlos eine Begleitperson mitnehmen. Für Kinder ab sechs Jahren steht am Mittwoch, 6. Dezember, die Geschichte vom Brokatkleid auf dem Programm. Die Aufführung für Grundschulklassen beginnt um 9.30 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich. Der Eintritt kostet 4,50 Euro inklusive WSW-Fahrt. Eine Begleitperson kann kostenlos mitgenommen werden. Mehr über die Märchenerzählerin Miss Fairtytale gibt es unter:

maerchenerzaehlerin.com