Wuppertal. Vier Jugendliche sind am Wochenende am Berliner Platz von einer Männergruppe bedrängt und bestohlen worden. Am frühen Samstagmorgen bedrohten die etwa acht Männer die Jugendlichen und stahlen zwei 17-Jährigen die Handys. Danach flüchtete sie in unbekannte Richtung. Das berichtet die Polizei am Montagmorgen.

Die Jugendlichen beschreiben die Täter als junge Männer mit dunklem Teint und schwarzen Haaren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. red