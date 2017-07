Im September beginnt für das Taltontheater die neue Saison. Vorher wird im Goldzack-Gebäude ordentlich renoviert.

Wuppertal. Das Taltontheater blickt auf seine erfolgreichste Spielzeit zurück, seit es vor fünf Jahren in das Goldzack-Gebäude gezogen ist. „Alle Projekte sind gut angekommen und haben mit einem Plus abgeschlossen“, freut sich Theaterleiter Jens Kalkhorst. Kein einziges Stück sei diesmal dabei gewesen, das beim Publikum auf Vorbehalte stieß. Zum Publikumsliebling entwickelte sich - neben dem nach 28 Vorstellungen abgesetzten Dauerbrenner „Piraten der Sparrow“ - die Komödie „Männerfantasien“. „Ein Ereignis waren auch unsere beiden Märchenfestivals in Lindlar und Schloss Drachenfels - damit haben wir 8000 Leute erreicht“, sagt Kalkhorst.

Im Taltontheater selbst sahen 5728 Besucher die 104 Vorstellungen. Die positive Entwicklung der privaten kleinen Bühne sorgte auch dafür, dass sich Jens Kalkhorst seit September ausschließlich dem Theater widmen kann. Mit David Meister hat das Taltontheater zwei feste Vollzeitkräfte.

Die Sommerferien nutzt das Team, um das Theater wieder auf Hochglanz zu bringen. „Nach fünf Jahren häufen sich die Verschleißerscheinungen“, seufzt Kalkhorst. Also wird die Bühne neu abgeschliffen und auch das Fenster hinter der Bühne erhält nun einen schwarzen Anstrich statt der provisorischen Verdunklung. Mit Hilfe der Sparkasse werden die hinteren Wände überarbeitet. Die an vielen Stellen zerschlissenen schwarzen Vorhänge werden ersetzt, die Rückwand mit kleineren Einzelteilen flexibler gestaltet. Die Scheinwerfer erhalten professionelle Führungsschienen. Gleichzeitig misten Kalkhorst und Meister ihr Lager aus. „Es ist eine Menge liegen geblieben in den vergangenen Jahren“, sagt Kalkhorst.

Erste Premiere am 16. September: „Wir sind die Neuen“

Am 9. September beginnt das Taltontheater dann die Saison mit einem Tag der offenen Tür. Von 14 bis 19 Uhr lernen die Besucher das Theater von allen Seiten kenne, können Selfies in Kostümen schießen, Kostüme kaufen oder bei einer Tanzprobe mitmachen. Für Kinder gibt es Figurentheater und Märchenlesungen. Abends ab 19 Uhr kommen alte Weggefährten des Taltontheaters und die Gäste erleben Musik, Tanztheater und Comedians. Schon vorher, am 2. September, wird das Taltontheater zum Teil der KulturTrasse. Dann treten dort neben den hauseigenen Schauspielern auch das TiC und ASL-AK auf.

Als erste Premiere steht am 16. September mit „Wir sind die Neuen“ erstmals ein Filmstoff auf dem Programm. „Bei dem Text konnte ich nicht widerstehen“, erklärt Kalkhorst. Der Stoff um die Alt-Hippies, die mit ihrer WG auf strenge Studenten-Nachbarn stoßen, biete zu gutes Spiel-Material. Die Krimikomödie „Trink nicht - stirb trotzdem“ möchte Kalkhorst im Stil der 20er Jahre inszenieren: „Das wird ein Augenschmaus mit Wasserwelle und Charleston.“ „Im Himmel ist kein Zimmer frei“ und „Venedig im Schnee“ vervollständigen das leichte Genre.

Bewährt habe sich die Kooperation mit dem Trio-Theater, erklärt Kalkhorst. Deshalb inszeniert Benjamin Beutel wieder im Taltontheater, diesmal das Musical „Titel der Show“. Auch aus Oscar Wildes Theaterstück „Bildnis des Dorian Gray“ will Kalkhorst zumindest zum Teil ein Musical machen. Und mit Arthur Millers „Hexenjagd“ steht ein moderner Klassiker auf dem Spielplan, der mit seiner Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Gerüchten hochaktuell ist.