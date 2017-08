Wuppertal. Zwei junge Männer im Alter von 19 und 23 Jahren sollen am Donnerstag versucht haben, ein 13-jähriges Mädchen zu berauben.

Laut Informationen der Polizei sprachen die Männer die 13-Jährige, die sich mit Freunden an der Kolpingstraße aufhielt, gegen 14.55 Uhr an, weil sie mit dem Handy des Mädchens telefonieren wollten. Die 13-Jährige lehnte die Bitte aber ab und ging mit ihren Freunden weiter. Daraufhin versuchte einer der Täter das Handy und die Halskette des Mädchens zu greifen, was jedoch misslang.

Ohne Beute flüchtete das Duo. Die beiden jungen Männer konnten im Rahmen später von der Polizei festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen.