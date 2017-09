Ausgegebene Dokumente sind laut Stadt sicher.

Wuppertal. Sicht- und fühlbare kleine Macken in Reisepässen haben vor einigen Wochen für Verunsicherung bei den Passinhabern gesorgt: Sind die Dokumente mit kleinen Pünktchen oder Dellen in der Folie trotzdem sicher, oder muss man als Reisender Angst haben, bei einer Grenzkontrolle oder dem Check-In am Flughafen Probleme zu bekommen?

Nach intensiven Gesprächen mit der Bundesdruckerei und einem eigens zur Klärung vor Ort angesetzten Termin mit einem Fachmann der Berliner Behörde im Einwohnermeldeamt am Steinweg kann die Verwaltung nun Entwarnung geben: Die Bundesdruckerei hat eindeutig erklärt, dass die ausgelieferten Reisepässe aufgrund zahlreicher Merkmale der Fälschungssicherheit und der Produktion im High-Tech-Druckverfahren sicher sind und daher niemand mit einem neuen Dokument Nachteile zu befürchten habe. Das gelte ausdrücklich auch, wenn kleinste Fehler, etwa Pünktchen im Bereich der Passbilder, sichtbar seien.

Reisepässe, die die Qualitätskontrolle der Bundesdruckerei absolviert hätten und vom Einwohnermeldeamt an die Bürger ausgegeben würden, seien definitiv auch mit minimalen Abweichungen klar als echte Dokumente erkennbar. Daher habe es auch noch nie mit einem ausgegebenen Reisepass bei einer Kontrolle Probleme gegeben.