Seit Montagmittag sucht die Polizei einen 64-jährigen Wuppertaler. Der vermisste Lutz E.lebt in der Rathausstraße in Cronenberg und hat laut Polizeimeldung vom Dienstag einen Lkw von seiner Firma an der Dieselstraße ab und fuhr davon.

Da nach Hinweisen durch Angehörige und Firmenmitarbeiter eine Eigengefährdung für den 64-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnte, hat die Polizei umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet. Der Lkw des Vermissten wurde zwar bereits am Montag an der Jägerhofstraße in der Nähe eines Waldstücks gefunden werden, von Lutz E. fehlt jedoch bislang jede Spur. Auch umfangreiche Suchmaßnahmen in dem großen Waldgebiet - auch mit Kräften der Einsatzhundertschaft und einem Suchhund - verliefen bislang ergebnislos.

Die Wuppertaler Polizei sucht mit diesem Bild nach dem vermissten Lutz E.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat Lutz E. gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Der 64-Jährige ist 193 cm groß, schlank, hat kurzes, graues Haar und trägt eine Brille. Vermutlich ist er mit einer blauen oder grauen Arbeitshose bekleidet und trägt ein dunkelblaues Polo-Shirt mit dem Aufdruck einer Spedition. Zeugenhinweise nimmt die Polizei (Kriminalkommissariat 12 oder Kriminalwache) in Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/284-0 oder dem Polizeinotruf 110 entgegen. Red