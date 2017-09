Am WZ-Mobil im Wuppertaler Ausgehviertel waren die Lärm-Beschwerden einiger Anwohner Thema.

Luisenviertel. Es ist kein neues Problem, nimmt jetzt aber noch einmal Fahrt auf: 15 Wohnparteien an der Luisenstraße hatten sich an die Bezirksvertretung Elberfeld gewandt und über Lärmbelästigung in Wuppertals Ausgehviertel geklagt. Am WZ-Mobil äußerten sich gestern Gastronomen, Anwohner und mit Klaus Lüdemann (Grüne) ein Vertreter der BV zu der Problematik. Von den Beschwerdeführern war niemand erschienen.

Dafür aber mit Helga Druwen und Christel Adam langjährige Anwohner. „Kneipen hat es hier schon immer gegeben“, sagen die beiden und zählen Namen längst vergangener Betriebe auf. Die Zahl habe im Laufe der Jahre zugenommen. „Damit können wir aber gut leben, auch mit der Außengastronomie.“ Laut Adam sei es dank der Bewirtung draußen sogar viel sicherer, abends durchs Viertel zu gehen. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt die Rentnerin. Allerdings habe die Lärmentwicklung auch zugenommen. Nicht alle Betriebe würden darauf achten, dass die Besucher nicht spätabends vor den Gaststätten sitzen und laut sind – wobei sie das Katzengold ausdrücklich davon ausnimmt. Adam erklärt, dass sich die Situation durch das Rauchverbot noch weiter verschlimmert habe.

Wolfgang und Christiane Brunecker sind Anwohner an der Obergrünewalder Straße in einem Hinterhaus und haben Veränderungen festgestellt: „Nach dem Besitzerwechsel im Alaturka hat der Lärmpegel stark zugenommen.“ Rücksichtnahme sei angebracht, wie es zum Beispiel beim Vorbesitzer gewesen wäre oder im Köhlerliesel sei. Grundsätzlich, betonen die beiden, leben aber auch sie gerne im Luisenvierten.

Lärm sei natürlich ein Thema, wenn Anwohner gegen 23 Uhr ins Bett gehen und schlafen wollen, sagt auch Klaus Lüdemann von den Grünen.

„Die Problematik ist natürlich nicht neu“, sagt Frank Stausberg, Betreiber des Beatz & Kekse, der keine echte Lösung sieht. Die Zahl der Außengastronomien habe aber zugenommen. Er habe das Glück, tolerante Nachbarn zu haben. Und nicht immer seien es Gäste der Bars und Kneipen, sondern Partygänger in der Luisenstraße auf der „Durchreise“ mit Flaschenbier in der Hand. Das bestätigt Achim Brand, Wirt des Cafe du Congo. Er wirbt auch für Verständnis für die Wirte. „Es geht nur über Kommunikation und gegenseitige Rücksichtnahme.“