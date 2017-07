Wuppertal. Majestätisch schwebte es über der Stadt. Weckte träumerische Gedanken und die Lust auf einen kühlen Schluck. Denn es trug den Namen Wicküler in die Welt: Das Wicküler-Luftschiff. An seine Besuche im Luftraum über dem Tal erinnert sich der langjährige WZ-Fotograf Kurt Keil sehr gut. Er durfte auch einmal mitfliegen.

„Wicküler-Zeppelin“ wird das Gefährt oft genannt, doch ein Zeppelin war es nicht – die haben ein starres Gerüst und sind kein „Prallluftschiff“ ohne Gerüst, auch „Blimp“ genannt. Das Luftschiff mit dem Schriftzug „Wicküler“ und der bekannten Zeichnung der zugehörigen Werbefiguren – der drei Musketiere – wurde 1972 bei dem Mülheimer Unternehmen WDL Luftschiffgesellschaft gebaut. Es war das erste Luftschiff des frisch gegründeten Unternehmens. Es hieß „Der fliegende Musketier“. „Das war damals ein echter Knüller“, sagt Kurt Keil.

Glückwünsche für die Fußballer vom Himmel

Das Foto von der Stadionbaustelle wurde aus einem Luftschiff heraus gemacht. Archiv

Günter Pröpper, damals Starspieler und Torjäger des Wuppertaler SV, erinnert sich an eines der ersten Heimspiele nach dem Aufstieg des Vereins in die Bundesliga – gegen Bayern München. „Das Stadion war proppevoll. Viele Prominente waren da. Da kam der Zeppelin übers Stadion. Das war eine Attraktion.“ Vor dem Spiel und auch in der Halbzeit sei das Luftschiff über sie hinweggeschwebt. „Da passte alles“, findet Pröpper im Rückblick. Und glaubt: „Gegen Bayern München, das war natürlich ein Highlight. Bei einem Spiel gegen einen anderen Verein wäre das nicht so gut angekommen.“

Ob das Luftschiff auch während des Spiels über dem Stadion zu sehen war – daran erinnert er sich nicht. „Da hat man als Spieler anderes im Kopf.“ Er hat auch keine Erinnerung daran, dass das Wicküler-Luftschiff noch weitere Hingucker für Fußballfans bot.

Kurt Keil berichtet: „Bei vielen WSV-Spielen flog das Luftschiff über das Stadion und konnte per Leuchtschrift dem WSV gratulieren, Sprüche wie ,Herzlichen Glückwunsch zum 1:0’ konnte die Besatzung von oben runter schicken. Sobald man es am Himmel brummen hörte, wusste man, die ,Wicküler Musketiere’ kommen.“

Historie

Luftschiffe 1845 gründete Franz Ferdinand Joseph Wicküler seine Brauerei in Elberfeld. Sie gehörte bis Ende des 20. Jahrhunderts zu den führenden Brauereien. Das Einkaufszentrum Wicküler City befindet sich heute dort. Luftschiffe drehen auch in diesem Sommer zu Werbezwecken über Wuppertal ihre Runden.

1992 gab es ein zweites Wicküler-Luftschiff. Die Wicküler Brauerei unternahm den Versuch, an den früheren Werbeerfolg anzuknüpfen. Und der WSW war auf dem Weg zumindest wieder in die 2. Liga aufzusteigen.

Mit dem zweiten Luftschiff verbindet den langjährigen WZ-Fotograf ein besonderes Erlebnis, denn er durfte nach dessen Taufe auf dem Mülheimer Flugplatz eine Runde mitfahren. Der Ausdruck „fliegen“ ist übrigens bei Fahrten im Luftschiff verpönt.