Eltern sind besorgt, dass ihren spielenden Kindern etwas passiert. Sie fordern mehr Kontrollen durch die Stadt.

Vohwinkel. Angesichts der aktuellen Temperaturen und des sonnigen Wetters zieht es die Kleinen zum Spielen nach draußen. Auch am unteren Ludgerweg genießt der Nachwuchs gerade die Sommerferien. Auf dem Gehweg tollen die Kinder fröhlich herum. Für die Eltern bedeutet das allerdings immer auch ein mulmiges Gefühl. Der Bürgersteig ist auf der kompletten Länge der dort gebauten Häuser stark abgeflacht. Hier gibt es zwar eine Verkehrsberuhigung mit wechselseitigen Parkplätzen. Um auf der viel befahrenen Strecke bei Begegnungsverkehr nicht warten zu müssen, weichen Autofahrer aber immer wieder auf den niedrigen Gehweg aus. Das hat gefährlichen Folgen für die dort spielenden Kinder.

„Es gab hier schon einige brenzligen Situationen“, sagt Anwohnerin Henrike Malangeri. Der flache Bürgersteig werde von nicht wenigen Fahrern als Verbreiterung der Straße missverstanden. „Teilweise wurden wir Fußgänger auch schon angehupt, wenn wir nicht schnell genug aus dem Weg gegangen sind“, berichtet die besorgte Mutter. „Hier leben mittlerweile 15 Kinder unter zwölf Jahren“, betont sie. Hintergrund der besonderen Verkehrssituation ist die frühere Bebauung am unteren Ludgerweg. Hier befand sich ein Pfarrheim mit entsprechenden Parkplätzen. Dafür wurde der Bürgersteig abgeflacht. Nach dem Abriss des Gebäudes und dem Neubau der Häuser vor knapp zehn Jahren blieb eine Erhöhung des Gehwegs aus. Gleichzeitig wächst das Verkehrsaufkommen am Ludgerweg.

Bahn-Mitarbeiter nutzen die Straße zum Parken

Weiterhin nutzen die Mitarbeiter der angrenzenden Signalwerkstatt die Anliegerstraße als Parkplatz. Das sorgt immer wieder für Ärger. Zwar hat sich die Situation nach dem Bau von Stellflächen auf dem Gelände der Deutschen Bahn etwas entspannt. Diese reichen aber offenbar nicht aus und sind außerdem zum Teil abgesperrt. „Es wird immer noch von Mitarbeitern der Deutschen Bahn im Ludgerweg geparkt“, sagt Henrike Malangeri. Ohnehin ist die Straße die Hauptzufahrt der Siedlung Westpark mit knapp 200 Haushalten. Das gilt besonders in Richtung Vohwinkel.

Demnächst könnte das Fahrzeugaufkommen weiter zunehmen. Wie berichtet will die Stadt Haan den Wibbelrather Weg an der Grenze zur Wuppertaler Nachbarkommune mit Pollern sperren lassen. Das Vorhaben ist äußerst umstritten. Dann würde auch der Verkehr in Richtung A 46 komplett über den Ludgerweg gehen. Auch deshalb sehen die Anwohner im unteren Teilstück Handlungsbedarf. „Hier muss dringend etwas passieren“, sagt Nachbar Christian Ude. Er fordert eine deutliche Beschilderung mit Hinweisen auf spielende Kinder und die geltende Tempo-30-Strecke. „Die vorhandenen Schilder sind viel zu unauffällig“, findet Ude. Derzeit behelfen sich die Anwohner mit provisorischen Signalkegeln und Warnhinweisen auf dem Bürgersteig. „Möglicherweise könnten hier auch Poller sinnvoll sein“, sagt Christian Ude. Der Familienvater ist mittlerweile mit seiner Geduld am Ende. „Wenn weiterhin regelmäßig Autos über den Bürgersteig fahren, werden wir davon Fotos machen und Anzeige erstatten“, kündigt er an.

Die Stadt will die Situation prüfen lassen. „Es wäre gut, wenn sich die Anwohner auch direkt an uns wenden würden“, sagt Sprecherin Kathrin Petersen. Die Nachbarn bereiten gerade eine entsprechende Anfrage vor. Außerdem wollen sie ihr Anliegen in der nächsten Sitzung der Vohwinkeler Bezirksvertretung vortragen. „Wichtig wären auch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen, da oft viel zu schnell gefahren wird“, sagt Henrike Malangeri. Sie und die anderen Nachbarn ärgern sich über die Rücksichtslosigkeit einiger Autofahrer. „Es ist unverantwortlich, über den Bürgersteig zu fahren, wenn dort Kinder spielen“, betont Malangeri.