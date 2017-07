Von den etwa 430 derzeit Inhaftierten machen rund 250 eine Ausbildung.

Ronsdorf. Für Steven Bode und Vedat Alptekin ist es der bislang wichtigste Tag und zugleich der Startschuss in ein neues, geregeltes Leben. Den beiden jungen Männern ist die Erleichterung anzusehen, als sie voller Stolz Abschlusszeugnis und Gesellenbrief in den Händen halten. Zusammen mit acht anderen Inhaftierten des Jugendgefängnisses Ronsdorf feierten sie am Freitagnachmittag ihre Lossprechung, wozu neben der Verwandtschaft viele Ehrengäste aus Industrie, Handwerk und Ausbildung in die JVA gekommen waren.

Drei Maschinen- und Anlagetechniker, drei Tischler, zwei Maurer und zwei Hochbaufacharbeiter dürfen sich nun Gesellen nennen, während sechs weitere Auszubildende zum Maler sowie Bauten- und Objektbeschichter vorab ihre schulischen Abschlusszeugnisse erhielten, ehe die Gesellenprüfung hier erst im September folgt.

Erste Gratulantin war JVA-Leiterin Karin Lammel und attestierte den Absolventen große Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen. „Das ist eine gute Grundlage, demnächst in ein geordnetes Berufsleben eintreten zu können.“ Auch die beiden Ausbildungsvertreter Matthias Flötotto vom Berufskolleg Werther Brücke und Gerd Meyer vom Kolpingwerk Köln, die seit vielen Jahren für die Ausbildung hinter Gittern verantwortlich zeichnen und in Ronsdorf bereits 130 Inhaftierte ausgebildet haben, zogen eine positive Bilanz.

Für ein emotionales Feedback, dass auch die Lehrer und Auszubildenden Großes geleistet haben, sorgte im Anschluss an die offiziellen Redner der junge Absolvent Vedat Alptekin. „Ich habe hier wunderbare Menschen kennengelernt, die uns sehr viel beigebracht haben, auch im Zwischenmenschlichen. Sie haben, obwohl Sie es nicht immer einfach mit uns hatten, immer ein Herz für uns gehabt und uns nie wie Gefangene behandelt“, ergriff der 21-Jährige das Wort.

