Die Fläche neben dem Bahnhof Vohwinkel soll für Wohnungsbau genutzt werden.

Vohwinkel. „Wachstum in Kooperation – Neue Wohnraumangebote in der Region“: Unter diesem Titel hat die NRW-Bank einen Studierendenwettbewerb ausgeschrieben. Für die geplante große Wohnungsbaufläche „Lokschuppen“ direkt neben dem Bahnhof Vohwinkel haben Studenten von vier Hochschulen elf städtebauliche Entwürfe erarbeitet.

Die Wettbewerbsergebnisse werden nun in einer kleinen Ausstellung in der Kunst-Station des Bürger-Bahnhofs Vohwinkel gezeigt. Aufgabe war es, in den Entwürfen innovative und urbane Bebauungskonzepte zu entwickeln. In der Ausstellung sind utopische und visionäre, kreative und ganz realistische Planungsideen für die neu entstehende Wohnungsbauflächen in Wuppertal zu sehen.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 12. Januar, um 17 Uhr. Zu sehen ist sie am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Januar, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Danach werden die Pläne der Studierenden zwei Monate lang im Bürgerbüro Vohwinkel ausliegen.

Die drei Preisträger sind bei der Ausstellungseröffnung anwesend

Die drei Preisträger Thomas Eltner (1. Preis, Universität Dortmund), Franziska Brörken (2. Preis, Fachhochschule Aachen) und Maximilian Maciejewski (3. Preis, Universität Dortmund) werden anwesend sein. Planungsdezernent Frank Meyer und Rüdiger Bleck, Leiter des Ressorts Stadtentwicklung und Städtebau begrüßen Prof. Johannes Ringel (Universität Leipzig) als Vorsitzenden des Preisgerichtes.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs sind von der NRW-Bank im Internet veröffentlicht worden. Red

bit.ly/2CsuYJ8