Beim Frühlingsempfang der Grünen sprach sich die NRW-Schulministerin auch für die Schulsozialarbeit aus.

Wuppertal. Es ging um Schule, Bürgerbeteiligung und Verkehr beim Frühlingsempfang der Grünen im gut gefüllten Café der Alten Feuerwache. Prominente Gastrednerin war NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann. Das Rahmenprogramm gestaltete Bühnenliterat Jörg Degenkolb-Degerli. Sylvia Löhrmann stellte Erfolge ihrer Schulpolitik vor, darunter die Gründung von 200 neuen Sekundar- und Gesamtschulen im Land. Sie böten vielen Kindern bessere Chancen - ebenso wie die Ganztagsschule mit zusätzlichen Kultur- und Sportangeboten bei. Mit einem gebundenen Ganztag an 40 Prozent der Schulen sei NRW auf dem richtigen Weg.

Mehr Unterstützung des Bundes forderte sie für die Schulsozialarbeit und die Inklusion ein. Sie lobte das Engagement des Bergischen Landes für Klimaschutz und sagte mit Blick auf Landtagskandidat Jörg Heynkes: „Es ist ein starkes Signal, hier einen unabhängigen Kandidaten aufzustellen.“ Bei der Schulpolitik in Wuppertal trat Marc Schulz, einer der beiden Fraktionsvorsitzenden, für eine weitere Gesamtschule ein. Sie sei in Wuppertal die beliebteste weiterführende Schule, mit 300 Kindern würden zu viele abgewiesen. „Wir fordern, dass die Diskussion jetzt aufgenommen wird und dass die Lösung dort gesucht wird, wo der Bedarf am größten ist - in Barmen.“

Nachholbedarf in Sachen Gleichstellung

Schulz lobte die Aufbruchstimmung in der Stadt, aber es gebe noch viel zu tun: Zum Stichwort Kinderarmut forderte er mehr U3-Betreuungsplätze - „da sind wir NRW-weit Schlusslicht“ und eine gerechtere Staffelung der Kita-Beiträge. Positiv sah er den Erhalt der Bürgerbüros und das Engagement bei der Flüchtlingshilfe. In der Auseinandersetzung mit Rechten müsse man deren „Zynismus aufdecken“: „Lassen Sie uns für ein menschenfreundliches und weltoffenes Wuppertal eintreten - in Diskussionen und auf der Straße.“

Anja Liebert, ebenfalls Fraktionsvorsitzende, kritisierte den Nachholbedarf in Sachen Gleichstellung: Von den 151 osten in städtischen Aufsichtsgremien seien nur 33 von Frauen besetzt, von den zwanzig Leitungsstellen nur zwei. Sie rief zur Beteiligung am Bürgerhaushalt auf und plädierte für mehr innovative Idee bei der Stadtentwicklung. Leider hätten die anderen Fraktionen ihren Vorschlag abgelehnt, auf dem Gelände am Heubruch eine autofreie Siedlung zu errichten. Sie forderte flächendeckende Radwege und einen bezahlbaren Nahverkehr. Dafür müsse auch Geld in die Hand genommen werden.

In Anspielung auf die Beteiligung der Stadtwerke an einem Kraftwerk in Wilhelmshaven sagte sie: „Wir dürfen den ÖPNV nicht davon abhängig machen, wie viel Kohle in Wilhelmshaven verbrannt wird.“ Neue Ideen seien gefragt wie zum Beispiel eine „Flatrate“ für den Nahverkehr.

Zum Abschluss überreichte Bürgermeisterin Bettina Brücher einen neuen Preis der Grünen-Stadtverordneten. Daniela Saleth von der Initiative Foodsharing, die nicht benötigte Lebensmittel einsammelt und kostenlos weitergibt, nahm die „Goldene Sonne“ in Form einer Urkunde entgegen. Das Preisgeld von 150 Euro wollen sie in ein Fahrrad zum Transport der Lebensmittel investieren.