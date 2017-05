Wuppertal. Die Wuppertaler Polizei ermittelt wegen eines Lkw-Brandes mit hohem Sachschaden. Erste Erkenntnisse deuten auf Brandstiftung hin.

Laut Bericht vom Dienstag war der Mercedes-Transporter bereits am späten Samstagabend an der Gräfrather Straße in Brand geraten. Zeugen meldeten das Feuer gegen 23.45 Uhr der Feuerwehr, die die Flammen löschen und ein Übergreifen der Flammen auf einen weiteren LKW verhindern konnten.

Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung als Ursache hin. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0202/284-0 entgegen.