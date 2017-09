Die Zwillinge sind echte Stars im Internet. Sie veröffentlichen auf einer Plattform kurze Musikvideos.

Gerade sind die beiden auf Tour. Sie treten etwa in Hauptstädten von Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Spanien auf. Lena und Lisa sind 15 Jahre alt – und Stars. Richtige Superstars! Zu ihren Auftritten kommen viele, viele Fans.

LeLi werden die Zwillinge aus der Nähe der deutschen Stadt Stuttgart auch genannt. Berühmt wurden die beiden nicht mit eigener Musik, sondern durch eine App, also ein Programm für Smartphones. Die App heißt musical.ly (gesprochen: mjusikälli) und ist bei Jugendlichen und auch bei Kindern seit einiger Zeit sehr angesagt.

Mit musical.ly lassen sich kurze Videos zu Liedern drehen. Dabei bewegt man seine Lippen möglichst passend zum Text des Songs. Gedacht ist musical.ly für Nutzer ab 13 Jahren. Lena und Lisa haben die App vor etwa eineinhalb Jahren für sich entdeckt. Sie erinnern sich noch an den ersten kurzen Film, den sie gedreht haben: „Das war zu dem Lied ,I hate you, I love you’. Es war so lustig. Deshalb haben wir weitergemacht, einfach aus Spaß.“

Nach und nach sahen sich immer mehr Leute die Videos der Zwillinge an. Inzwischen haben LeLi weit mehr als 20 Millionen Follower bei musical.ly. Das bedeutet, dass all diese Menschen einen Hinweis bekommen, wenn die beiden ein neues Video hochgeladen haben. Weil sie es sich sofort ansehen wollen. Follower kommt vom englischen Wort „follow“, was auf Deutsch „folgen“ heißt.

In der App kann man auch Kommentare zu den Videos schreiben. Außerdem kann man anklicken, dass man ein Filmchen gut findet. Man kann es „liken“ (gesprochen: laiken). Die Kommentare zu LeLis Videos sind oft mit lachenden Smileys oder Herzchen-Smileys verziert.

Inzwischen sind ihre Videos viel professioneller als am Anfang. Die beiden überlegen sich etwa eine richtige Choreografie zum Song. Das bedeutet, dass sie vorher festlegen: Wer bewegt sich wann wie? Welchen Gesichts-Ausdruck macht Lena, welchen Lisa?

Warum gerade sie so wahnsinnig beliebt sind – Lisa und Lena können es sich selbst nur schwer erklären. Das Motto der Zwillinge: „Wir wollen gute Laune verbreiten.“