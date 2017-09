Wuppertal. In der Innenstadt von Wuppertal-Elberfeld kam es am Donnerstag zu mehreren Farbschmierereien. Laut der Polizei stellte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23 Uhr an mindestens sechs Gebäuden im Bereich Wall, Schlössersgasse, Herzogstraße und Von-der-Heydt-Platz frische Graffitis mit schwarzer Farbe fest. An den Geschäften prangten Symbole der linken Szene (u. a. Anarchie-Zeichen).

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. red