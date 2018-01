Kritik wegen der Umgestaltung des Döppersbergs.

Die Empörung über das Resultat der Umgestaltung des Döppersberg wächst mit jedem Tag, sagt die Linke. „Die Baukosten sind weit über die ursprünglichen Planungen angewachsen. Das Monstrum von Primark reckt sich drohend in den Himmel. Die Verschiebung des Investorenkubus hat die Hoffnung auf einen großzügigen Bahnhofsvorplatz zerstört“, nennt die Partei einige Kritikpunkte.

„Der zuständige Dezernent hätte aufgrund seiner Sachkompetenz darüber aufklären müssen, dass die Kritik der Linken im Rat und in der Planungs- und Baubegleitkommission berechtigt war. Oder hat er diese von der Bevölkerung kritisierten Defizite der Baukonzeption nicht gesehen?“, schreibt die Linke. Der Abriss der Mauer werde enorme Summen. „Diese Summen wird der zuständige Dezernent Meyer wie bisher an anderer Stelle im städtischen Investitions-Haushalt einsparen und damit den Substanzverfall in der Stadt beschleunigen. Aus diesen Gründen fordert die den für dieses Desaster verantwortlichen Dezernenten auf zurückzutreten.“ Red