Wuppertal. Der Wintereinbruch sorgt für chaotische Zustände auf Wuppertals Straßen. "Die LKWs stehen kreuz und quer, an allen Ecken und Straßen knallt es, wir wissen nicht, was wir zuerst tun sollen", schilderte am Freitagabend ein Polizeisprecher die Situation.

Wegen der gefährlichen Witterung stellte die WSW am Freitagabend vorübergehend ihren Linienbusverkehr ein. Sobald die Straßen sicher befahrbar sind, wird der Betrieb wieder aufgenommen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. In der Nacht hatte sich die Situation nicht gebessert.

Am Samstagmorgen richtete der WSW einen vorübergehenden Pendelverkehr auf einigen Hauptachsen ein. Die Busse fahren auf folgenden Strecken: Die Linie 611 verkehrt zwischen Lenneper Straße und Talstraße mit Wendefahrt über Betriebshof Varresbeck. Die Linie 618 verkehrt zwischen Dieselstraße Schleife und Oberbarmen Bahnhof. Die Linien 625 und 635 verkehren zur Zeit zwischen Wall/Museum und Raukamp Schleife. Die Linie CE64 verkehrt zwischen Wall/Museum und Cronenberg Rathaus. red

Aktuelle Informationzum Linienbusverkehr gibt es unter http://www.wsw-online.de/wsw-mobil/fahrt-planen/verkehrsinformationen/

Informationen zum Fahrplan erhalten Sie in den MobiCentern des WSW und unter 0180 6 504030 (Festnetz 0,20 €/Anruf; Mobil 0,60 €/Anruf).