Am Samstag, 16. September, gibt um 19.30 Uhr ein Newcomer sein Debüt in der Thomaskirche. Eigentlich kennt man Marco Lombardo anders: Als TV-Moderator berichtet er in der WDR-„Lokalzeit“ übers Bergische Land, auch ist er immer wieder im Nachmittagsprogramm des dritten Fernsehprogramms zu sehen. Aber seine Leidenschaft für Musik war schon immer da. Jetzt lebt er sie aus – mit eigenen, deutschen Songs, die alle erst in den vergangenen zwei Jahren entstanden sind. Lombardo singt über Alltagsthemen, die ihn beschäftigen, und er singt sich einschneidende Lebenserfahrungen von der Seele. Bei seinen Konzerten gibt es Lieder zum Nachdenken und einfach nur zum Zuhören. Aber bei anderen Songs singt man auch sofort und gerne mit. Oder pfeift. Oder schnippt mit den Fingern. Der Eintritt ist frei. Über Spenden für ein multikulturelles Chorprojekt freuen sich die Verantwortlichen der Thomaskirche an der Opphoferstraße.