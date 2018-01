„Ich denke an unsere tolle Zeit“. Burkhard Hoffmann hat seine Frau verloren. Der zehnfache Vater schreibt ihr seine Gedanken.

Burkhard Hoffmann hat vor fünf Jahren seine Frau verloren, sie starb 2012 mit 45 Jahren plötzlich an einem Hirnschlag. Er blieb mit zehn Kindern zurück, das jüngste noch nicht zwei Jahre alt.

Er entschied sich, sich um die Kinder zu kümmern, und gab seinen Job auf. Seitdem managt er den Alltag mit den Kindern vom Frühstück über die Hausaufgaben bis zur Gute-Nacht-Geschichte und macht den Haushalt. Außerdem arbeitet er ehrenamtlich als Jugendtrainer im Verein und an einer Grundschule. Auch wenn sie nicht viel Geld haben: „Wir kommen klar“, sagt Burkhard Hoffmann. Um das Erlebte zu verarbeiten, schreibt er es auf. Irgendwann soll ein Buch daraus werden.

Burkhard Hoffmann will anderen Mut machen

Er hat einen Liebesbrief an seine verstorbene Frau geschrieben, den er hier in der WZ veröffentlicht. Damit will er anderen Menschen Mut und Hoffnung geben, die einen ähnlichen Schicksalsschlag erlitten haben. Er will anderen sagen, dass die wichtigste Person in einer Familie immer die Mama ist. Er will ermutigen, zusammenzubleiben, auch wenn es mal nicht so gut läuft.

Und er will den Menschen mitteilen, dass es sich sehr wohl auch in der heutigen Zeit lohnt, viele Kinder zu haben. „Ohne meine Kinder hätte ich nie die Kraft und Motivation für die letzten fünf Jahre gehabt“, sagt Burkhard Hoffmann. „Es lohnt sich aus meiner Sicht schon, in unserer Heimatstadt Wuppertal Kinder zu bekommen und großzuziehen, denn unterm Strich bekommt man immer mehr zurück, als man investiert.“ Der Brief:

„Meine liebe Maus, immer wieder haben wir beide uns Liebesbriefchen geschrieben und ich habe auch noch immer deine in meinem Portemonnaie. Wenn ich Zeit habe, lese ich sie und denke an unsere gemeinsame tolle Zeit.

Die Zeit mit dir war die wunderschönste in meinem Leben: Mit dir war der Schnee immer etwas weißer, die Sonne immer etwas wärmer, die Sorgen kleiner, die Laune wohl auch immer etwas besser, es sei denn, wir hatten mal unsere Streitigkeiten. Aber auch die fehlen mir heute.

Ich weiß noch genau, wie sich Weihnachten 2012, nachdem wir unsere Wohnung und den Tannenbaum geschmückt hatten, eins unserer Mädels an mich lehnte und sagte: „Paps, es ist doch alles schön.“ Darauf antwortete ich: „Ja meine Süße, es ist alles schön, nur der Glanz, den wir mit Mama hatten, wird nie wieder kommen.“