Georgina Manfredi führt im Verein Refugio ein Malprojekt mit Opfern häuslicher Gewalt durch. Die Bilder werden ausgestellt.

Wichlinghausen. Rund um den beinahe raumfüllenden Tisch stehen und sitzen Frauen verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft, vertieft in ihre Arbeit. Mit großen Bewegungen streichen sie Acrylfarbe auf große Leinwände – Pinselstrich für Pinselstrich entstehen weitläufige Strände, Palmen und Berglandschaften. Jeden Mittwochmittag treffen sich Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt waren oder immer noch sind, im Adolf-Bünger-Haus an der Wichlinghauser Straße, um zu malen.

„Ich dachte, es würde viele düstere Bilder geben, aber im Gegenteil, sie leuchten richtig.“

Georgina Manfredi über die Ergebnisse des Malprojekts

„Wir haben hier gerade acht Nationen versammelt“, erzählt Georgina Manfredi. „Die meisten Frauen, die hierherkommen, haben Fluchterfahrungen oder Migrationshintergrund.“ Seit Mitte Mai läuft das von der Stiftung Fair Handeln in Wuppertal finanzierte Projekt „Mit Farben die Seele streicheln“.

Unter der Anleitung von Teresa Wojciechowska haben die Teilnehmerinnen zuerst alltägliche Gegenstände abgemalt, etwa Äpfel oder Orchideen. „Am Anfang haben die meisten gesagt, sie können nicht malen“, erzählt die polnische Künstlerin. „Aber wenn sie sich erst einmal trauen, sieht man, wie viel Potenzial in ihnen steckt!“

Das Projekt soll den Frauen einen geschützten Raum bieten, um ihre Erfahrungen künstlerisch zu verarbeiten. „Malen hat immer einen therapeutischen Effekt“, so Manfredi. Anfangs sei sie von den Motiven überrascht gewesen: „Ich dachte, es würde viele düstere Bilder geben, aber im Gegenteil, sie leuchten richtig!“

„Genau darum geht es“, bestätigt Teresa Wojciechowska. „Wir wollen etwas Positives schaffen.“ Auf vielen Leinwänden sind Landschaften zu sehen, die die Frauen an ihre Heimat erinnern. Das Projekt läuft noch bis September, im Januar 2019 werden rund 40 der entstandenen Bilder in den Räumen des Paritätischen ausgestellt.

Einen weiteren Standort hat der Verein am Arrenberg

„Viele der Frauen kommen aus patriarchalischen Gesellschaften und erleben hier zum ersten Mal, dass sie selbst etwas Schönes erschaffen können“, erzählt Manfredi. In ihrem Büro neben dem Atelier hängt ein Porträt von Frida Kahlo. „Eine starke Frau“, sagt Manfredi. „Wenn ich den Frauen hier Mut machen will, erzähle ich ihnen gern ihre Geschichte. Oder meine eigene.“ Als griechisches „Gastarbeiterkind“ wisse sie um die Schwierigkeiten, die eine fremde Kultur mit sich bringt, so Manfredi. Das Malprojekt diene auch dazu, Kontakte außerhalb der eigenen Community zu knüpfen.

Ausgehend von einer Selbsthilfegruppe rief Georgina Manfredi vor etwa zwei Jahren den Verein Refugio Selbsthilfe häusliche Gewalt ins Leben. Gerade in Oberbarmen und Wichlinghausen sei Gewalt ein großes Problem, zugleich jedoch ein Tabuthema. „Man muss immer aufpassen, was man sagt, um nicht in eine rechte Ecke gesteckt zu werden“, gibt Georgina Manfredi zu bedenken. „Aber Gewalt muss publik gemacht werden.“

Einen weiteren Standort hat der Verein Refugio an der Simonsstraße am Arrenberg.