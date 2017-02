Lesewettbewerb: Eleni überzeugt Jury

Die Elfjährige darf jetzt beim Bezirksentscheid antreten.

Wuppertal. Spannend wurde es für die jungen Teilnehmer am Sonntag in der Mayerschen Buchhandlung. Sie alle wollten die nächste Runde im Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels erreichen und beim Stadtentscheid als Sieger hervorgehen. Die Schüler der 6. Klassen waren zuvor an ihren Schulen als Jahrgangssieger ermittelt worden. Eingeteilt in die Stadtteile Ost und West lasen 16 Mädchen und Jungen Passagen aus ihren Lieblingsbüchern.

Drei Minuten hatten sie dafür Zeit. In der zweiten Runde stand eine Minute für ein Stück aus einem, ihnen fremden Buch zur Verfügung. In diesem Jahr war das „Caspar und der Meister des Vergessens“ von Stefanie Taschinski. „Bewertet werden die Lesetechnik und die Interpretation mit einem Punktsystem mit bis zu fünf Punkten“, sagte Dirk Krüger, ehemaliger Lehrer und Mitglied der fünfköpfigen Jury.

Alle Teilnehmer bekommen eine Urkunde

Nicht ins Gewicht fallen Versprecher, die – der Nervosität geschuldet – auch vorkamen. Eine der Teilnehmerinnen war Mariam. Die Zwölfjährige vom Johannes-Rau-Gymnasium meisterte ihren Auftritt souverän. „Ich war schon aufgeregt“, bekannte sie und erzählte, dass bei dem Vorentscheid ihrer Schule nur Mädchen teilgenommen hatten. Auch Sophie (11), Schülerin am Gymnasium Sedanstraße, war nervös. „Aber als ich vorne saß, habe ich mich nur auf meinen Text konzentriert.“

Als die Jury sich zur Beratung zurückzog, stieg noch einmal die Spannung. Alle Teilnehmer wurden mit einer Urkunde, einem Buch und dem Wunsch „Bleibt alle beim Lesen“ bedacht.

Siegerin im Bezirk Wuppertal Ost wurde Eleni (11) vom Carl-Duisberg-Gymnasium. Obwohl gesundheitlich angeschlagen, überzeugte sie die Jury. „Es hat großen Spaß gemacht – aber damit hatte ich nicht gerechnet“, sagte sie strahlend. Für sie geht es nun zum Entscheid auf der Bezirksebene weiter, zusammen mit Melisa Smriko, der Siegerin aus dem Bezirk Wuppertal West. Sie ist Schülerin am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium. bru