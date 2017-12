Die WZ lädt ins Museum ein: Am Samstag, 16. Dezember, können unsere Leser die Edouard Manet-Austellung im Von der Heydt-Museum kostenlos besuchen – wenn sie die Sonderseite zur Ausstellung vom selben Tag mitbringen.

Außerdem bietet das Museum am Turmhof 8 von 14 bis 16 Uhr ein besonderes Führungserlebnis an. Kinder ab fünf Jahren können mit auf eine Rätselreise durch die Ausstellung über den großen Impressionisten Manet gehen. Gesucht werden verschiedene Motive auf den Bildern des französischen Meisters. Wer findet den Dampfer auf dem Wasser, die Katze auf dem Schoß, den Hund des Künstlers und das Haus im Garten? Vielleicht schaut sogar Monsieur Manet höchstpersönlich bei der Führung vorbei? Unter Anleitung von Museumspädagogen halten sie die Manet-Motive in kurzen Skizzen vor den Originalen fest, bevor sie zur kreativen Weiterarbeit in das Museumsatelier wechseln. Bei Tee und Plätzchen malen sie ihr liebstes Manet-Motiv mit Lebensmittelfarbe auf eine Lebkuchenplatte. Die Museumsaktion eignet sich für Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren, die je nach Alter verschiedenen Gruppen zugeteilt werden. Eine Anmeldung zu dieser Spezialführung ist erforderlich – bis Donnerstag, 14. Dezember, per Email an vdh.kunstvermittlung @stadt.wuppertal.de oder unter Telefon 478 4105. Die Kosten betragen neun Euro pro Kind.

Foto: Andreas Fischer