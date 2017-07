Frau Staab, ist das Smartphone wirklich Schuld daran sein, wenn sich Kinder heute in der Schule schwer konzentrieren können?

Mechthild Staab: Wir haben dazu noch keine Langzeiterfahrungen. Aber es gibt Tendenzen. Was man sagen kann: In der Medien-Studie „Blikk“ haben Kinderärzte einen Zusammenhang feststellen können zwischen Sprachentwicklungsstörungen und der Nutzungsdauer digitaler Medien. Auch Lese- und Rechtschreibschwächen sowie Aufmerksamkeitsschwierigkeiten sind in dem Zusammenhang aufgetreten.

Was macht die ständige Smartphone-Nutzung so gefährlich?

Staab: Das ist eine Frage der Dosis. Ich bin letztens durch die Stadt gegangen und habe ein Kleinkind gesehen, das im Kinderbuggy mit einem Smartphone hantiert hat. Wenn wir eine solche frühe und intensive Nutzung zulassen, kann das Folgen für das Gehirn haben.

Inwiefern?

Staab: Das Gehirn hat eigentlich keine Ruhe mehr und ist durch das Handy in ständiger Alarmbereitschaft. Man spricht bei den Betroffenen von „Stimulus-Junkies“. Kinder, die schon früh dauerhaft dem Smartphone ausgesetzt sind, haben später unter Umständen Schwierigkeiten, Störsignale auszublenden.

Vor zehn Jahren hätten wir uns wahrscheinlich über das Fernsehen als Konzentrations-Störer unterhalten. Was macht das Smartphone so besonders?

Staab: Wenn ich immer sofort eine Antwort geben muss, bekomme ich Schwierigkeiten, Reaktionen abzuwarten. Kindern fällt es schwerer, Belohnungen abzuwarten.

Kann das Handy sogar zum Störfaktor werden, wenn es nur in Reichweite liegt?

Staab: Auf alle Fälle. Das Telefon kann sich ja jederzeit melden. Man nennt das den Sägeblatt-Effekt. Jedes Mal, wenn ich aus der Konzentration rausgerissen werde, brauche ich wieder erneut eine gewisse Zeit, bis ich wieder dort bin, wo ich vorher war. Daher empfehle ich, das Smartphone beim Lernen einfach in einen anderen Raum zu legen. Jugendliche können sich ja auch einfach mal bei ihren Freunden abmelden und sagen: Die nächsten zwei Stunden bin ich nicht zu erreichen. Das nimmt den Druck, immer online sein zu müssen.

Und danach kann man ja wieder zum Handy greifen. . .

Staab: Besser nicht. Wer sich direkt nach dem Lernen zwei Stunden intensiv mit dem Smartphone beschäftigt, vergisst wieder vieles. Das Gehirn braucht eigentlich Ruhe, um sich etwas einzuprägen. Perfekt wäre ein Spaziergang im Wald oder sogar nach dem Lernen direkt zu schlafen.