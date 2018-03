Klaus Jelich tritt den Ruhestand an. Sein Nachfolger ist Holger Weintritt.

Ab dem 1. April wird Holger Weintritt (48) die Leitung des Bayer-Standortes Wuppertal sowie die der globalen Funktion „Active Pharmaceutical Ingredients (API)“ innerhalb der Abteilung zur Entwicklung von Spezial-Medikamenten übernehmen. Er wird Nachfolger von Klaus Jelich (65), der nach mehr als 35 Jahren im Unternehmen den Ruhestand antritt. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, die mich in Wuppertal und an den anderen Standorten erwarten. In Zukunft hier aktiv mitwirken zu können und die positive Entwicklung in Wuppertal weiter voranzutreiben, das ist mir sehr wichtig“, betonte Weintritt am Freitag bei der offiziellen Schlüsselübergabe.

Holger Weintritt promovierte im Jahr 1998 am Max-Planck-Institut in Mülheim. Direkt im Anschluss trat er in die Bayer AG am Standort Monheim ein. Nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland verantwortete er zuletzt in Monheim den Bereich Supply Chain Management.

„Ich betrachte die Entscheidung, Holger Weintritt zu engagieren, als sehr gut“, sagte Jelich. Weintritt sei geeignet, Bayer „mit innovativen Ideen zukunftsorientiert zu positionieren“. „Für mich persönlich war Wuppertal eine äußerst prägende Station meiner beruflichen Karriere. Hier am Gründungsstandort von Bayer arbeitet man bis heute Hand in Hand, und ich wünsche Holger Weintritt, dass er genauso herzlich von der Wuppertaler Belegschaft empfangen und unterstützt wird, wie ich es wurde“, so Klaus Jelich. Red