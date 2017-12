Auf YouTube und Instagram probieren sich Schüler des Gymnasiums Bayreuther Straße aus. Sie lernen auch, was nicht ins Netz gehört.

Schnelle Kamerafahrten, dann wieder Slow Motion, Detailaufnahmen eines Klaviers und eines Schlagzeugs. Dazu die ersten Klänge des Abba-Liedes „Mamma Mia“, das von einem Chor gesungen wird. Die Kamera bleibt stehen, im Zeitraffer füllen sich die Stühle im Zuschauerraum. Dann scheint die Kamera hinter dem Vorhang der Bühne hervor zu spähen und zeigt das Konzert aus der Perspektive der Sänger. Nach den ersten 50 Sekunden des Films hat der Zuschauer das Gefühl, er wäre gerne dabei gewesen, beim Sommerkonzert des Gymnasiums Bayreuther Straße. Der Film ist kein frontales Abfilmen eines Ereignisses, sondern ein kleines Kunstwerk, das schon fast professionell wirkt. Die Bildästhetik erinnert an Trailer für deutsche Filme, die derzeit häufig in den Kinos zu sehen sind: tolle Bilder kombiniert mit Musik. Erstellt haben den Film aber Schüler der „Social Media AG“.

„Ich bin megastolz“, sagt Michael Müller. Der junge Lehrer für Erdkunde und Sport hat die AG im Sommer zusammen mit acht Schülern gegründet, von denen er wusste, dass sie ein Faible für Film und neue Medien haben. „Ich wollte gerne einen Instagram- und YouTube-Kanal aufmachen, weil Jugendliche diese Medien nutzen“, sagt Müller. Auf der Homepage würde meist nur der Vertretungsplan angeschaut. Mit Instagram oder YouTube könne man mit wenigen Mitteln viele erreichen.

In der Social Media AG machen die Schüler alles, was mit Videos zu tun hat. Von der Aufnahme über den Schnitt bis zum Abmischen liegt alles in der Hand der Schüler. Genauso wie die Ausrüstung: Sie besitzen Foto- und Videokameras, GoPro-Modelle, zwei Drohnen, Mikrofone, Stative, und Objektive - also alles, was fürs Filmen benötigt wird. In der AG planen die Schüler, was sie machen wollen. Die Projekte setzen sie in ihrer Freizeit um.

„Das ist unser Hobby, unsere Leidenschaft“, sagt Noel Hegemann. „Wenn man das, was man gerne macht, auch in der Schule machen kann und Anerkennung dafür bekommt, ist das toll“, sagt Julius Forstreuter. Der 13 Jahre alte Nico Sammito, der auch einen eigenen YouTube-Kanal betreibt, findet: „Man macht es nicht alleine, sondern hat viele Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Das macht Spaß.“ Bislang hat die Social Media AG mehrere Filme gedreht, unter anderem vom autofreien Tag, von der Eröffnung des Streetballplatzes an der Nordbahntrasse sowie einen Imagefilm.