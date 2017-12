Neuer Kalender zeigt das Zusammensein von Menschen mit und ohne Behinderung.

Cronenberg. Fördern und Fordern- das sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit bei der Lebenshilfe. Aber was ist ein tägliches Miteinander wert ohne Freude, Begeisterung und Respekt?

Das Zusammensein von Menschen mit und ohne Behinderung – das ist das Leitmotiv des neuen Lebenshilfe-Kalenders mit dem Titel „Wir“. Zu sehen sind Menschen, die sich nah sind, die miteinander träumen, die Spaß haben oder grübeln. Es sind Momentaufnahmen, die den Betrachter anrühren, nachdenklich machen oder schmunzeln lassen. Jeder kennt diese Situationen aus seinem Leben.

Fotografin Aldona Mrozek hat diese Momente festgehalten und vermittelt die Momente mit einer besonders sensiblen Bildsprache. „Mit dem neuen Kalender laden wir Sie ein, mit uns für Partnerschaft und Respekt zu stehen und unsere Gesellschaft (noch) inklusiver zu gestalten“, sagt Stefan Pauls, Geschäftsführer der Lebenshilfe Wuppertal.

Der Kalender für 2018 kann bei der Lebenshilfe per E-Mail an info@lebenshilfe- wuppertal.de oder telefonisch unter 47920 bestellt werden. Er ist in zwei Formaten erhältlich. In Din A3 kostet er 9,95 Euro und in Din A4 4,95 Euro. Red