So viel Leidenschaft, so viel Begeisterung ist selten im Rathaus. Leider. Schade nur, dass sich diese unerwartete Umtriebigkeit einem Ereignis widmet, dass für Wuppertal von ziemlich nachrangiger Bedeutung ist. Ab sofort befasst sich in der und für die Stadtverwaltung beinahe eine ganze Armada von Fachleuten mit Friedrich Engels. 2020 wäre der Fabrikantensohn, Journalist und Marx-Mäzen 200 Jahre alt geworden. Durch das, was er getan und dadurch, wie er gelebt hat, gehört er ohne jeden Zweifel zu den berühmten Personen, deren Wiege im Tal der Wupper stand. Aber berechtigt das allein schon ein ganzes Festjahr mit einem Organisationsaufwand in Höhe von mindestens einer halben Million Euro?

Viele im Rathaus und im Stadtrat sagen ja. Engels macht Wuppertal bekannt, sagen sie. Außerdem feiere Trier seinen Sohn Karl Marx mit Kosten in Höhe von mehr als fünf Millionen Mark. Verglichen damit seien die 500 000 Euro für das Engelsjahr fast schon peinlich. Das mag jeder so sehen, der exponiert im öffentlichen Dienst arbeitet, wo die kleinste Recheneinheit seit quälend langen Jahren Million heißt. Für alle anderen sind 500 000 Euro noch sehr viel Geld.

Außerdem ist sicher auch die Frage erlaubt, wie das Festjahr den eingesetzten Betrag wohl verzinsen wird. Die Antwort lautet vermutlich: gar nicht. Außer Spesen nichts gewesen. Denn Friedrich Engels mag ein Unternehmersohn mit sozialem Gewissen gewesen sein und sicher auch ein guter Journalist, der die staatstheoretischen Philosophien seines Freundes und Kostgängers Marx ins Lesbare übersetzen konnte. In Barmen und Elberfeld gewirkt hat Friedrich Engels allerdings nicht. Deshalb gibt es in dieser Hinsicht auch keinen Grund, ihn besonders zu feiern. Außerdem hat das gemeinsame Schaffen von Marx und Engels nie unter einem guten Stern gestanden. Sämtliche Arbeiter- und Bauernstaaten, die sich auf die Lehre der beiden beriefen und sie dabei verrieten, haben Menschenrechte und Demokratie mit Füßen getreten und die Diktatur des Kapitals durch die Diktatur von Parteibonzen ersetzt. Das ist in China und Nordkorea heute noch so. Und das soll Wuppertal ein ganzes Jahr feiern? Auch in der Hoffnung, dass ein paar Chinesen mehr den Weg zum seltsamen Großvater-Engels-Denkmal am Opernhaus finden, um danach auf der Düsseldorfer Kö zu shoppen? Bitte nicht. Lasst die Kirche im Dorf.