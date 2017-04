Wuppertal. So viel Betrieb war noch nie unter der neuen Remlingrader Brücke. Zwölf Mannschaften nahmen am Samstag am Drachenboot-Langstreckenrennen des VfK Wuppertal teil. Auch viele Zuschauer wollten das Spektakel sehen, bei dem drei Runden im Beyenburger Stausee zu fahren waren.

Dabei gab es spektakuläre Wenden im Staubecken und erstmals im kleinen Remlingrader Seeteil. Die Gastgeber wurden am Ende Zweite. Wir berichten noch in der morgigen Ausgabe. Foto: Gerhard Bartsch