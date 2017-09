Oliver Riethmüller aus Kirchheim unter Teck hat den Langerfelder Bunker gekauft. Er will Mietwohnungen in dem Gebäude umsetzen.

Langerfeld. Oliver Riethmüller schwäbelt am Telefon etwas, es ist sofort zu hören, dass er nicht aus dem Bergischen kommt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, hier zu investieren. Denn Riethmüller ist derjenige, der am 23. August den Langerfelder Bunker ersteigert hat. 335 000 Euro hat er dafür ausgegeben. Jetzt will er Mietwohnungen daraus machen, und das so schnell es geht.

Seine Immobilien-Firma hat noch keine Häuser in Wuppertal, sagt er. Auch Jochen Braun, Leiter des Bauamts, sagt, ihm sei Riethmüller nicht bekannt gewesen. Die nächsten Liegenschaften seiner Firma gibt es laut Riethmüller in Datteln, nordwestlich von Dortmund.

Der Bunker sei beinahe umkämpft gewesen, so der Käufer

Den Bunker habe er im Internet entdeckt, sagt er. Seine Firma sei immer auf der Suche nach neuen Mietwohnungen, und der Bunker sei eben Interessant gewesen. Nicht nur für ihn, wie Riethmüller sich erinnert. Bei der letzten Versteigerung, der vierten, sei der Bunker beinahe „umkämpft“ gewesen, sagt Riethmüller. „Da haben schon einige geboten.“

Er möchte mit dem weiteren Ausbau des Bunkers so schnell wie möglich beginnen. So weit es geht, will er dabei den alten Plänen folgen, sagt er. „Der Bunker ist relativ weit gediehen im Umbau“, sagt er. Da mache es Sinn. bei der bisherigen Planung zu bleiben. Die sehe zwölf Wohnungen auf drei Stockwerken vor, die auch schon angelegt seien.

Bei dem bisherigen Plan zu bleiben, macht auch aus anderen Gründen Sinn. Denn wenn Riethmüller den bisherigen Plan für die Baugenehmigung nochmals einreicht, dürfte das die Bearbeitungszeit deutlich verkürzen. Das sagt Jochen Braun vom Bauamt. Seine Mitarbeiter müssten dann den bisherigen Antrag nur noch einmal prüfen und könnten das Prozedere relativ schnell abschließen. Er spricht von wenigern Wochen.

Das liegt daran, dass die alte Baugenehmigung nicht erloschen ist, weil etwas nicht stimmte, sondern weil mehr als ein Jahr nichts an dem Gebäude passiert war.

Um den Prozess anzustoßen, hat Riethmüller sich auch schon bei Braun vorgestellt. Zusammen mit dem Bezirksbürgermeister Eberhard Hasenclever war er in dessen Büro zu Besuch, schon kurz nach der Ersteigerung. Sowohl Hasenclever als auch Braun haben einen guten Eindruck von ihm. Braun beschreibt ihn als seriös. Schon allein, dass er sich selbst so zügig gemeldet habe, erwähnen beide lobend.