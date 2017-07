Wuppertal. Ein Lkw-Unfall auf der A46 hat am Mittwochmorgen im Berufsverkehr für kilometerlangen Stau in Richtung Düsseldorf gesorgt. Das meldetete der WDR in seinem Verkehrservice. Autofahrer mussten zwischen Wuppertal-Wichlinghausen und Haan-Ost lange Wartezeiten im Kauf nehmen. red