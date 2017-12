Einzelhändler, CHBV und Kulturschmiede laden ein.

Cronenberg. Den letzten „Langen Samstag“ des Jahres in Cronenberg gibt es am kommenden Wochenende: Die Händler in der Ortsmitte halten am Samstag, 16. Dezember, ihre Geschäfte bis 17 Uhr geöffnet, begleitet vom „Weihnachtlichen Hüttenzauber“ zu dem der Cronenberger Heimat- und Bürgerverein (CHBV), der Verein Kulturschmiede „An der Hütte 3“ und die Nachbarn aus der Hütte gemeinsam einladen und der bis in die Abendstunden andauern wird. Die Cronenberger Kinder dürfen ab dem Mittag kostenfrei Karussell fahren.

Bei der Planung des ersten „Weihnachtlichen Hüttenzaubers“ haben Einzelhändler und Dienstleister aus der Ortsmitte mit dem CHBV und dem Verein Kulturschmiede zusammengearbeitet. „Und ganz besonders schön ist, dass sich auch die Nachbarn aus den Straßen An der Hütte und der Hütter Straße ebenfalls spontan dafür begeistert haben“, sagen Rolf Tesche als CHBV-Vorsitzender und Dirk Polick von der Seite der Händler und Dienstleister unisono, „so dass man sich jetzt auf ein adventliches Highlight in Cronenberg freuen darf“. Los geht es in der Mittagszeit, wenn sich ab etwa 11.30 Uhr ein Nostalgie-Karussell vor der Druckerei Eckers zu drehen beginnt. Der „Hüttenzauber“ beginnt gegen 14 Uhr in der „Altstadt“. Red