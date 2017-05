Walgenbach mag kein Koch sein, aber er weiß sich zu helfen. „Ich habe Steak gekauft“, sagt der 51 Jahre alte Schwelmer. Und schon ist es in der Pfanne, Margarine dazu. Medium? Well done? Der Gast kann kein Blut sehen, Walgenbach selbst ist hartgesottener. Das Steak brutzelt vor sich hin. Auf dem Tisch warten Oliven und eingelegte Tomaten.

Aber alles andere am Aufreißer-Anschein ist Missverständnis. Walgenbach ist ziemlich bodenständig, normal, für ein Leben in Saus und Braus hätte er in diesen Tagen und Wochen auch gar keine Zeit. Der Schwelmer tritt für die Wuppertaler FDP zur Landtagswahl an. Chancenlos. „Wenn wir 44 Prozent bekommen, bin ich drin“, witzelt er.

Walgenbach folgt dieser Maxime mit bemerkenswerter Konsequenz. Seine Arbeitsstelle hat er jüngst aufgegeben – nach 22 Jahren. „Ich war dort glücklich und zufrieden, hatte den besten Chef, den man sich wünschen kann. Aber dann ist der Betrieb an einen Konzern verkauft worden. Und für Konzerne arbeite ich nicht.“ Basta. Der Schwelmer hat schnell einen neuen Arbeitgeber gefunden. Die Größe stimmt, die Firmenkonstruktion auch. Das Steak wird.

Dieser Gastgeber ist keiner, der sich in ein Korsett pressen lässt. Andere hätten für den Zeitungsauftritt vielleicht versucht, irgendwie irgendwas aus Topf und Pfanne zu zaubern, um ja den Schein zu wahren. Walgenbach nicht. Kochen ist Nebensache. Auch an diesem Abend. So ein Stück Fleisch ist schnell zubereitet.

Umso mehr Zeit bleibt dann für das Gespräch. Das könnte in der Küche kaum stattfinden. „Die Wand kommt raus“, kündigt Walgenbach an. Selbst ein schlanker Koch stößt hier an Grenzen. Im wahrsten Sinne. Das stört, das wird geändert.

So ähnlich ist Oliver Walgenbach in die Politik und an die FDP gekommen. Es war Kaffeezeit vor etwa zehn Jahren. Er saß mit Mutter und Bruder im Garten, als der Bruder über Politik nölte und kein Ende fand. „Ich sagte, dann mach doch selbst mal was. Mein Bruder erwiderte: Mach du doch. Irgendwie hatte er auch recht.“

Zur FDP hat der heutige Wuppertaler Landtagsabgeordnete Marcel Hafke den Schwelmer gelotst. Die Ideen lagen und liegen ihm. Die Grundhaltung überzeugt. Also macht Walgenbach mit, ist im Kreisvorstand und Vorsitzender der FDP im Wuppertaler Osten.

Das erweckt den Anschein von Parteisoldat. Aber das ist der 51 Jahre alte Kaufmann nicht, bestimmt nicht. Dafür liebt er seine Unabhängigkeit zu sehr. Er ist Single. Auch das, weil er es so will.

Walgenbach reist gern. Die Vereinigten Staaten sind sein Lieblingsziel. Demnächst soll es allerdings auch einmal Kanada sein. Reisen bedeutet ihm so viel, dass es ihm nicht schwerfällt, zu verzichten, um sich die Urlaube leisten zu können. „Ich bin ein Sparfuchs“, sagt er.

Am Essen spart Oliver Walgenbach offenbar nicht. Das Steak ist wunderbar, einfach, schnörkellos, aber geschmackvoll. Dafür hätte die FDP am Sonntag 44 Prozent verdient. Aber Parteien werden ja nicht an der Kochkunst ihrer Kandidaten gemessen. Also wird der NRW-Landtag auch in Zukunft ohne den Liberalen aus Schwelm auskommen müssen.